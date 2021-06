Europei: Gulacsi su stadio Arcobaleno, ‘tutti sanno ciò che accade nel mondo’

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Tutti sanno come vedo la situazione e ciò che accade nel mondo, ma sono concentrato sulla partita. Vogliamo fare un’impresa”. Così il portiere dell’Ungheria, Peter Gulacsi, nei mesi scorsi sostenitore di una campagna contro la legge del suo Paese che proibiva l’adozione delle famiglie omosessuali, in conferenza stampa, in merito alla decisione della Uefa di non illuminare con i colori dell’arcobaleno l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sede della partita di domani tra Germania e Ungheria,come richiesto dal sindaco della città in solidarietà con la comunità Lgbt ungherese.