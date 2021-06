Consulta: Travaglio, ‘preferirei il carcere piuttosto che pagare multa a delinquente’**

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “È un falso problema, sarebbe un carcere finto, e io preferirei farmi una settimana di galera piuttosto che pagare una multa salata a un delinquente a cui magari ho fatto una critica eccessiva”. Marco Travaglio parla con l’Adnkronos della decisione che la Corte Costituzionale dovrà prendere oggi sulla legittimità della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa, spiegando che “se la multa se la prende un quotidiano è possibile che il giornale fallisca, se la prende un giornalista potrebbe non lavorare più o anche dover pagare un anno di stipendio. A questo punto, preferisco la detenzione…”.

“Il tema vero – prosegue il direttore del Fatto Quotidiano – è quello di confondere l’opinione con il dire deliberatamente falsità: ma io devo poter criticare chi mi pare e questo mio diritto è maggiormente valido se chi critico sta in alto. E poi, come si permette un giudice di stabilire se la mia critica è eccessiva? L’unica cosa su cui il magistrato deve intervenire è sulle falsità. E invece, opinioni e diffamazioni le mettiamo nello stesso calderone”.

“Per quanto riguarda il reato di diffamazione – dice ancora Travaglio – dovrebbe esserci il dolo e la reiterazione perché sia tale. Un errore, una svista, può capitare e si risolve con la rettifica. Bisogna distinguere le due cose e dev’esserci gradualità anche nella pena: un fatto è se dici una cosa sbagliata e poi la correggi. Un altro è se menti reiteratamente, in maniera dolosa, se fai una campagna diffamatoria contro un galantuomo: allora sì che devi finire in galera”.