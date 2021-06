Short Track: Fontana, ‘due allenatori mi hanno messo contro le mie compagne’

Roma, 21 giu. – (Adnkronos) – Acque agitate nello short-track italiano a meno di un anno dai giochi di Pechino. La campionessa olimpica Arianna Fontana si scaglia contro i tecnici della nazionale in un lungo post su Instagram per chiarire quanto successo dal suo rientro in squadra nel 2019.

“Sono successe tante cose ed è il momento di farla finita -scrive Fontana-. Sono tornata nel 2019 dopo un anno di pausa e poco prima di partire per la Coppa del Mondo mi sono infortunata. Ho fatto tutto il possibile per essere pronta per la prima gara di stagione, ma la mia caviglia era ancora debole. Dopo il primo allenamento negli Usa, ho deciso che se fossi caduta o avessi commesso un errore, sarebbe stato meglio farlo nelle mie gare individuali. Così ho parlato con gli altri due allenatori della nazionale, Matthieu Ludovic e Assen Pandov, dicendo loro che avrei preferito saltare le staffette a Salt Lake City ed è arrivato l’ok, rimanendo d’accordo che avrei pattinato le staffette il week-end successivo a Montreal”.