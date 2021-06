Short Track: Fontana, ‘due allenatori mi hanno messo contro le mie compagne’ (2)

(Adnkronos) – “Ho anche comunicato loro che volevo essere io a dirlo alle altre ragazze e spiegare perché non me la sentivo di fare la staffetta -prosegue la campionessa olimpica-. Hanno concordato con me che fosse giusto così, ma in realtà mi hanno tolto la possibilità di spiegare loro le motivazioni; questi due allenatori hanno detto alle ragazze che non volevo pattinare con loro, travisando completamente quello che avevo espresso. Potrebbe non sembrare molto, ma ha ferito le ragazze e il nostro rapporto”.

Fontana continua, spiegando che la situazione è ancora attuale: “Sta succedendo di nuovo e questa volta non perderò l’occasione di comunicare direttamente con le ragazze italiane. Scrivo questo post perché non ho il numero di tutte, in particolare le giovani appena entrate in squadra, dando la mia disponibilità completa e, se non fosse possibile allenarsi assieme in Italia, invito tutte a venire a Budapest per 5-7 giorni, prendendomi carico delle spese per poter lavorare sulla staffetta. Abbiamo una stagione importante davanti. Se volete sentire la verità, chiamatemi. Nessuno può rappresentarmi meglio di me stessa”.