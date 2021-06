Draghi "Investiremo 7 mld entro il 2026 per l'uguaglianza di genere"

ROMA (ITALPRESS) – "Il nostro obiettivo in Italia è quello di investire, entro il 2026, almeno 7 miliardi di euro per la promozione dell'uguaglianza di genere". A dirlo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al "Women Political Leaders Summit 2021". Secondo il premier "la riduzione delle disuguaglianze di genere deve essere una priorita' a livello globale". "Ogni giorno – evidenzia – milioni di ragazze si trovano a dover imparare, a proprie spese, che non possono realizzare i propri sogni. Devono subire discriminazioni, a volte anche violente. Devono accettare anziche' scegliere, devono obbedire anziche' inventare. Solo perche' sono donne. Questa situazione non solo risulta immorale ed ingiusta, ma rappresenta anche un atteggiamento miope".

