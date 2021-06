Covid: Tajani, ‘detto a Draghi via mascherine all’aperto, governo vuole fare in fretta’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Ho detto a Draghi che con l’arrivo del green pass e l’Italia tutta zona bianca è giusto togliere le mascherine all’aperto. Questo non vuol dire abbassare la guardia, ma un po’ più di libertà non guasta. Senza mai sottovalutare il rischio, attenzione: bene un po’ di libertà ma vigiliamo affinché non ci siano altre rischi”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, uscendo da Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi.

Con il presidente del Consiglio, “non abbiamo parlato di date – chiarisce l’esponente azzurro – ho detto solo che è giunto il momento. Comunque mi pare che il governo abbia preso in seria considerazione l’ipotesi di fare in fretta”.