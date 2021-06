Covid: Briola (Avis), ‘stiamo pensando di denunciare Montesano per calunnia’**

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Stiamo riflettendo se denunciare Enrico Montesano, per la calunnia nei confronti dei donatori da un lato e per un procurato allarme dall’altro”. E’ l’annuncio del presidente dell’Avis Gianpietro Briola, ospite del Tg Zero di Radio Capital, dopo il video in cui il comico romano no-vax parla di sangue donato da volontari vaccinati, ma inutilizzabile “perché si coagula”.

“Diffondere queste notizie false – aggiunge Briola – vuol dire diffondere allarmismo tra la popolazione e, soprattutto, in un periodo come questo nel quale la donazione è assolutamente fondamentale. Il nostro appello è venire assolutamente a donare prima di andare in vacanza”.

“Il video di Montesano è denigratorio per tutti -conclude Briola- e quindi prenderemo anche ulteriori decisioni in merito, perché crediamo che quando qualcuno, non qualcuno qualsiasi, ma uno famoso come Montesano fa delle dichiarazioni, le debba fare almeno a ragion veduta e non in modo così gratuito e senza fondamento”.