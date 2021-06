Bce: Lagarde, ‘Usa e Ue in posizioni diverse su ciclo e inflazione’

Roma, 21 giu. – (Adnkronos) – “Non voglio entrare nelle decisioni della Fed” sui tassi, ma “Stati Uniti ed Europa sono chiaramente in posizioni diverse per quanto riguarda il ciclo economico, l’inflazione e le aspettative”. Lo sottolinea la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo, aggiungendo che “per quanto riguarda l’Eurozona abbiamo visto un netto aumento rispetto all’ anno scorso ma dobbiamo ricordare che negli ultimi 4 mesi del 2020 l’inflazione era in territorio negativo, quindi è naturale un miglioramento”.