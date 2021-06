Roma: Gualtieri, ‘tanta partecipazione ai gazebo, fieri e orgogliosi di primarie’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “E’ una bellissima giornata, mi dicono che stanno votando in tanti in tutti seggi”. Così Roberto Gualtieri, candidato Pd alle primarie del centrosinistra, che stamattina ha votato al seggio di Piazza di Donna Olimpia. “Oltre mille volontari stanno garantendo le operazioni di voto”.

“Noi facciamo le primarie, ci sottoponiamo al voto. Oggi si vota per il candidato sindaco e per i presidenti di municipio. Sono fiero e orgoglioso, noi siamo diversi dagli altri e chiamiamo i cittadini a partecipare”.