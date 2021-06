Covid: Gasparri, ‘Speranza deve lasciare suo incarico’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Più Draghi e meno Speranza. Più salute e meno comunisti in circolazione. Il ministro della Salute ha creato confusione in tutto questo tempo. Con lui anche alcuni eminenti esponenti della comunità scientifica che invece di orientare i cittadini, spesso li hanno lasciati nell’incertezza. Speranza deve lasciare il suo incarico”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Ogni giorno in più che rimane al ministero crea problemi. Draghi lo ha sconfessato pubblicamente. Ma non basta. Assuma allora formalmente l’interim e Speranza lasci il campo. Lo faccia per rispetto dei cittadini. Si concentri sulla risposte che dovrà dare agli italiani e non solo. Lo Speranza show deve essere interrotto rapidamente, nell’interesse della salute pubblica e per proseguire, con rapidità e concretezza, la campagna di vaccinazione, essenziale perché l’Italia ritorni alla vita. Non c’è più tempo da perdere”.