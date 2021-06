Roma: Guerini, ‘esperienza e concretezza Gualtieri sono una certezza’

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Grande professionalità, capacità umane, visione del futuro. E poi credibilità. Sono solo alcune delle capacità politiche di Roberto Gualtieri, capacità indispensabili per amministrare Roma. E in tal senso, la sua esperienza e la sua concretezza sono una certezza. Mi auguro che le primarie siano ancora una volta una straordinaria festa della democrazia e che in tanti esprimano il loro sostegno per Roberto Gualtieri. Ecco perché rivolgo all’amico Roberto il mio più grande in bocca al lupo”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, esponente di Base riformista del Pd.