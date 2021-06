Europei: Danimarca, giocatori felici per visita Eriksen, ‘è stato fantastico vederlo’

Copenhagen, 19 giu. (Adnkronos) – I calciatori danesi sono stati felicissimi che il compagno di squadra Christian Eriksen sia passato per una visita a sorpresa dopo il malore nella loro prima partita agli Europei. Eriksen è stato dimesso venerdì dall’ospedale e prima di recarsi a casa sua a Odense è andato a fare visita alla squadra nel loro campo di allenamento a Helsingor, insieme ai suoi due figli, a sua moglie e a sua madre. “È stato fantastico vederlo. Con i nostri occhi e non attraverso uno schermo. È stato bello parlare con lui e abbracciarlo. Vedere che lui e la sua famiglia stanno bene date le circostanze”, ha detto il centrocampista Andreas Skov Olsen.

Il centrocampista Christian Norgaard ha detto che “abbiamo interrotto l’allenamento” per l’ospite a sorpresa. “Era proprio quello di cui avevamo bisogno. Era una sensazione di amore e gioia. È stato bello vedere lui e la sua famiglia. Questo ci darà una grande spinta in vista della partita con la Russia”, ha detto Norgaard. La Danimarca deve vincere lunedì a Copenaghen contro la Russia e sperare che la Finlandia perda contro il Belgio nell’altra partita se vuole qualificarsi direttamente agli ottavi. I danesi hanno perso la prima partita dopo l’arresto cardiaco di Eriksen 1-0 contro la Finlandia, e sono stati anche sconfitti dal Belgio, 2-1 nella successiva gara.