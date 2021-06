Ue: Gozi, ‘pronti a riforma Trattati se lo chiedono i cittadini’

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Dobbiamo sfruttare questa occasione per discutere senza tabù insieme ai cittadini europei quale Europa vogliamo e lavorare affinché le conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa abbiano il maggior impatto politico possibile”. Lo afferma Sandro Gozi, in occasione della riunione Renew Europe alla vigilia della prima plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa.

“Dobbiamo essere pronti a riformare i Trattati se i cittadini europei ce lo chiederanno -prosegue l’eurodeputato e segretario del Partito democratico europeo- e spingere per quelle riforme necessarie di cui parliamo da tempo: creazione di un vero mercato unico sostenibile per imprese e lavoratori, stop al diritto di veto e all’unanimità nel Consiglio, rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo e rappresentanza transnazionale”.

“Soltanto con questa lungimiranza potremo fare la differenza e seguire l’esempio e la visione dei nostri padri fondatori e delle nostre madri fondatrici per costruire un’Europa davvero sovrana, democratica e federale, che sia all’altezza delle sfide che ha di fronte, come il digitale, la finanza, il clima, la sicurezza, la salute, la difesa e la competizione con le altre potenze mondiali”, conclude Gozi.