Lombardia: ‘Vartweek’ inaugura estate Oltrepò pavese con laboratori e spettacoli

Milano, 18 giu.(Adnkronos) – Domenica 20 giugno, a Varzi, nel pavese, andrà in scena ‘Anteprima VartWeek 2022’, un progetto culturale con ampie ricadute economiche e sociali, realizzato con il contributo di Regione Lombardia. Una proposta per attivare i sensi tramite laboratori, incontri e spettacoli con artisti di levatura internazionale.

Dal 2022, VartWeek diventerà un appuntamento annuale, un percorso contemporaneo per risvegliare l’identità di un territorio, valorizzandone gli antichi mestieri che hanno un collegamento con la parola arte e la cultura.

“Desidero congratularmi -afferma l’assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli- con l’amministrazione municipale di Varzi, per questa proposta culturale innovativa e anche molto interessante e suggestiva. Regione Lombardia sostiene con convinzione VartWeek per l’elevata qualità degli appuntamenti proposti e per la sua impostazione di fondo che consiste nel creare sinergie e inedite forme di collaborazione con una pluralità di soggetti territoriali. Sono convinto, infatti, che cultura sia la leva privilegiata per ricomporre la socialità disgregata dalla lunga stagione pandemica. E il modo migliore per farlo consiste nel valorizzare l’identità territoriale, rinnovando i vincoli di solidarietà e l’orgoglio di appartenenza di una comunità. VartWeek si propone di farlo coniugando tradizione e innovazione, antichi mestieri e nuove suggestioni contemporanee, proponendosi quale meta del turismo esperienziale”.