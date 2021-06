Internet: Segre, ‘linguaggio odio online pericoloso, rischio istigazione a violenza’

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Sono lieta di prendere parte a questa iniziativa organizzata dal Presidente Brescia e dall’Associazione Italia Più 2050, sul tema del discorso d’odio. È un tema più che mai attuale in un momento in cui sembra molto facile odiare e spargere odio senza preoccuparsi degli altri”. Così Liliana Segre all’evento promosso da Italia Più 2050.

“Oggi sono testimone anche del male che può fare il discorso d’odio quando è diffuso on-line e diventa pericoloso, cattivo, minaccioso, ma anche stupido, inutile soprattutto per chi lo fa. Nella Commissione che è stata istituita al Senato sulla base di una mia mozione, noi ci occuperemo di tutti i fenomeni di odio e non solo di quelli che hanno colpito le comunità ebraiche. Vogliamo dire per questo a tutti che le parole sono pietre quando sono usate in questo modo”.

“Accanto alla parola ‘indifferenza’, quindi, voglio ricordare a tutti la parola ‘istigazione’, cioè il rischio che questo linguaggio, falsamente liberato, porti alla violenza. Non è innocuo, non fa ridere e non è per scherzo. Non si giustifica che lo si utilizzi per rabbia, comunque istiga a colpire gli altri, specie quelli che non hanno nessuna colpa”.