Covid: Draghi, ‘per uscire serve coordinamento area euro, avanti uniti’

Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) – “Come ha scritto Jean Monnet, ‘l’Europa sarà forgiata dalle sue crisi e sarà la somma delle soluzioni trovate per risolvere tali crisi’. Uscire con successo dalla pandemia richiede coordinamento, soprattutto all’interno dell’area euro. Dobbiamo continuare a rafforzare le nostre istituzioni e a favorire un clima di fiducia reciproca. E dobbiamo restare uniti – come europei – per affrontare le sfide più grandi dei nostri tempi – il cambiamento climatico e la disuguaglianza”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Cercle d’Economia, a Barcellona, dove è stato insignito del Premio per la costruzione europea’.

“Da decenni, il resto del mondo guarda all’Europa per la sua capacità unica di combinare equità e prosperità. Di questo siamo orgogliosi”, ha concluso il presidente del Consiglio il suo lungo intervento.