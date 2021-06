Calabria: Fratoianni, ‘Si sostiene De Magistris’

Roma, 18 giu (Adnkronos) – “Leggo dalle agenzie di stampa di un accordo per le elezioni regionali calabresi tra Pd, M5S e ‘Leu’. Segnalo che Leu non è un soggetto politico e dunque non può siglare alcun accordo politico od elettorale”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“Immagino che la firma di Roberto Speranza rappresenti quindi -prosegue il leader di SI- il suo partito e cioè Art1. Per quanto ci riguarda Sinistra italiana in Calabria sostiene la coalizione di Luigi De Magistris e Mimmo Lucano”.