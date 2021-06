Travaglia (ceo Italia): ‘Da Nestlè contributo significativo a crescita’

Roma, 17 giu.(Adnkronos) – “Nestlé, da oltre 100 anni, grazie alla sua rilevante presenza su tutto il territorio, fornisce un contributo significativo per l’occupazione e la crescita del nostro Paese”. E’ quanto sottolineato da Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Nestlé Italia e Malta, commentando i dati sull’impatto socio-economico dell’attività di Nestlé nel nostro paese contenuti nello studio “Nestlé crea valore per l’Italia”.

Nel 2020 in Italia il Gruppo cui fanno capo decine di marchi da Nescafè a Nesquik a Perugina, Sanpellegrino, Mio e tanti altri ha creato valore per 4 mld, lo 0,24% del pil. “Siamo particolarmente orgogliosi di questi dati perché rappresentano un importante riconoscimento del nostro impegno a lavorare secondo una strategia di crescita sostenibile” ha osservato Travaglia.

“Nell’ultimo anno, le aziende alimentari produttrici di beni di prima necessità hanno svolto un ruolo fondamentale e noi abbiamo saputo accrescere la nostra capacità di generare valore condiviso a supporto delle comunità nelle quali operiamo” ha sottolineato il ceo.