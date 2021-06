Sortino (Epar): ‘Promuovere diffusione del modello Lode Cifa-Confsal’

Assisi, 17 giu. (Labitalia) – “Ora abbiamo il modello Lode-Laboratorio per l’occupabilità durevole ed evoluta il cui corretto funzionamento del sistema di certificazione contrattuale e la gestione della piattaforma sono affidati all’ente bilaterale Epar, e ora dobbiamo lavorare alla diffusione del modello”. A dirlo Manlio Sortino, presidente dell’ente bilaterale Epar, in occasione del convegno ‘Il lavoro cambia: le competenze entrano nei ccnl Cifa-Confsal’ che si è svolto oggi ad Assisi.

“Si è passati – ha spiegato – dal principio della contrapposizione al criterio della condivisione dei progetti tra datore di lavoro e lavoratore. Una condivisione che porta poi alla realizzazione di istituti che vengono poi portati all’interno della contrattazione collettiva. Alla base del sistema della bilateralità Cofa-Confsal c’è il principio della persona al centro, ci prendiamo cura del lavoratore dal primo momento in cui andiamo ad analizzare le sue competenze di base, capire come ‘farne la manutenzione’ e poi certificare quella che è la formazione”.

“Abbiamo creato un modello – ha ricordato Sortino – che guarda alla velocità del cambiamento e che vuole avere alla base un elemento di certezza per classificare le competenze e orientare il lavoratore verso quella che è la sua fase di crescita”.