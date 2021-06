Saman: Meloni, ‘non è caso isolato, non si può far finta di niente’

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Oggi nel mondo ci sono paesi islamici in cui vige un’interpretazione fondamentalista del Corano e non si può pensare che questo problema non esista in una parte della cultura islamica”. Lo dice Giorgia Meloni a Diritto e Rovescio su Rete4. “Il caso di Saman non è il primo caso e non è un caso isolato. Io sono scioccata dal sms di Saman se fosse confermata la tesi degli inquirenti. Io sono madre, per me è inconcepibile”.

“Noi non possiamo fare finta che questo problema non esista e voglio chiedere alle mie colleghe della sinistra che senso abbia avuto fare decenni di lotta per la parità e poi far finta che quel problema stia rientrando attraverso l’immigrazione”.

“L’Ucoi ha fatto una fatwa contro i matrimoni misti e voglio chiedere all’Ucoi se i musulmani che vivono in Italia non sono soggetti alle leggi italiane. Da noi non si applica la fatwa nè si applicano le leggi coraniche”.