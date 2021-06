Rai: Foa presenta a Milano il Festival per il sociale, ‘sostenibilità al centro’

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – Inclusività e sostenibilità sono i temi a cui sarà dedicato il ‘Festival Rai per il sociale’, evento che si svolgerà dal 2 al 4 luglio a Spoleto, all’interno del Festival dei Due Mondi, presentato oggi al Prix Italia, a Milano.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Asvis, punterà un faro sulla sostenibilità, analizzando il tema nei suoi vari aspetti. Rappresentanti delle istituzioni italiane ed internazionali, esponenti del mondo imprenditoriale e sindacale e del Terzo settore si confronteranno e dialogheranno su ambiente, economia e sociale.

“Questo festival -spiega il presidente della Rai, Marcello Foa- testimonia l’impegno della Rai nell’ambito sociale, con una nuova direzione (Rai per il sociale, ndr), che trovo significativo sia stata varata proprio in questo periodo”.

“La pandemia -continua- ha lasciato il segno nelle nostre coscienze, nel nostro sentire civile, nella necessità di concepire una società che abbia parametri forse diversi rispetto a quelli spensierati degli ultimi anni”.

Certamente “trovare un equilibrio non è facile -osserva Foa- ma io credo che le occasioni di incontro e di riflessione siano davvero importanti”. In questo senso, “Io vorrei vedere un filo rosso che unisce il Prix Italia al festival che si terrà a Spoleto”. Del resto “chi ha partecipato a questi quattro intensi giorni a Milano si è reso conto di quanta passione ci fosse da parte del pubblico, in particolare da parte del pubblico giovanile e degli studenti, nel condividere, nell’interrogarsi e nel cercare risposte a grandi tematiche legate, nel nostro caso, ai media. Io voglio credere che anche a Spoleto si possa respirare questo stesso spirito e questa stessa voglia di confrontarsi, benché il tema della sostenibilità sia un tema più complesso rispetto a quello dei media”.