Pd: Bettini, ‘nessun risentimento verso Sabri, ha espresso contrarietà in gergo romanesco’

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Sono tanti anni che non gestisco nulla nel partito di Roma. Non conosco il giovane dirigente del XIV Minicipio di Roma, Enrico Sabri. Un suo post nel quale afferma che avrei “rotto il cazzo”, non si può che riferire alle mie idee che esprimo pubblicamente con molta civiltà e senza avere alcun incarico. L’espressione è colorita. Ma la voglio prendere come una contrarietà verso di me espressa nel puro gergo romanesco”. Lo scrive Goffredo Bettini sulla sua pagina Facebook.

“La commissione di garanzia della federazione romana ha sentito il bisogno, facendo il suo dovere, di stigmatizzare e sanzionare questo moto di ira che certamente, nei modi e nei contenuti, non aiuta un dibattito politico sereno -prosegue il dirigente del Pd-. Anche perché io con le nuove generazioni di militanti e dirigenti sono sempre stato disponibile a discutere, in un reciproco ascolto. Credo di essere uno dei pochi a Roma che ha formato personalità di diverso orientamento che ancora rimangono un’architrave della nostra cultura e della nostra azione”.

“Detto questo, ben altro ho sopportato nella battaglia politica. E non voglio in alcun modo che in difesa della mia persona si accendano contrasti o si verifichino lacerazioni che già sono così forti anche nel territorio di cui Enrico Sabri è segretario. Se vorrà fare ricorso, prego tutto il partito di accoglierlo”, scrive ancora Bettini.