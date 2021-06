Milano: Fdi, ‘blackout elettrici una vergogna inaccettabile’

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – “Sarà questa l’estate milanese che ci aspetta? I blackout che stanno coinvolgendo in questi giorni diverse zone di Milano sono una vergogna, un disagio per moltissime famiglie e per gli uffici e i negozi dei quartieri interessati”. Così Andrea Mascaretti, capogruppo FdI a Palazzo Marino.

“Avere nel 2021 in una città come Milano questi problemi di reti elettriche è inaccettabile. Non sono neanche plausibili – aggiunge – le scuse della società gestore delle reti Unareti”, che fa parte del gruppo A2a. Secondo Mascaretti, con il caldo arrivato in questi, era tutto facilmente prevedibile.

“Sala, in quanto principale rappresentante dell’ente Comune di Milano, tra i maggiori azionisti di A2A, si assuma le responsabilità davanti ai cittadini dell’accaduto. È necessario che si provveda quanto prima a intervenire per evitare ulteriori disservizi nei prossimi giorni, e successivamente a potenziare attraverso investimenti seri il sistema di reti elettriche. Sarebbe opportuno inoltre che il sindaco facesse luce sulle responsabilità degli attuali vertici dell’azienda, arrivando anche a invocarne le dimissioni”, conclude l’esponente del partito di Giorgia Meloni.