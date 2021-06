Lombardia: Bankitalia, in futuro lavoro agile riguarderà 12% dipendenti

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – Nel 2020 almeno un lavoratore dipendente lombardo su cinque ha lavorato da remoto a causa della pandemia di Covid, ma il trend dello smartworking è destinato a continuare. Secondo il rapporto di Bankitalia sull’economia della Lombardia, in futuro, il ricorso al lavoro agile potrebbe diventare strutturalmente più diffuso che in passato e potrebbe riguardare, secondo un’indagine della Banca d’Italia, in media circa il 12% dei dipendenti delle imprese.

Nel settore pubblico ha lavorato in remoto il 21% dei dipendenti, anche per effetto di specifici interventi normativi, nonché per l’attivazione della didattica a distanza.

Rispetto all’Italia, la Lombardia, spiega il Rapporto, è maggiormente specializzata nei servizi a elevato contenuto di conoscenza, che più si prestano alla “distanza” tra le mansioni. In tali comparti il lavoro agile è stato adottato in misura più intensa della media nazionale interessando il 46,3 per cento dei dipendenti, quasi 10 punti percentuali in più dell’Italia.