Roma: strage Ardea, domani autopsia su killer con esami tossicologici**

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – E’ in programma per domani l’autopsia sul corpo di Andrea Pignani, il 34enne che domenica scorsa ad Ardea ha ucciso due bambini di 5 e 10 anni e un pensionato. Sul corpo del killer la Procura di Velletri ha disposto anche gli esami tossicologici.

Ieri intanto sono state eseguite le autopsie sui corpi dei fratellini Daniel e David Fusinato e su quello del 74enne Salvatore Ranieri e i risultati verranno depositati entro sessanta giorni. Gli esami autoptici confermano che il bambino più grande è stato colpito al petto, il più piccolo alla gola, mentre il 74enne è stato ucciso con colpo alla testa. I familiari delle vittime sono in attesa del nulla osta della Procura per potere fissare la data dei funerali.