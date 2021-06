Monza: all’Autodromo apre pista kart nell’area interna Parabolica, tracciato di 480 metri

Milano, 16 giu.(Adnkronos) – All’Autodromo nazionale Monza nasce il Monza circuit karting, una pista di kart semipermanente nell’area interna Parabolica. A partire da sabato 19 giugno, gli appassionati di motori avranno la possibilità di mettersi alla prova nel tempio della velocità su un tracciato di 480 metri appositamente allestito a pochi metri dalla celebre curva Parabolica.

La pista è dotata di una griglia di partenza ed è attrezzata con un servizio di cronometraggio per sfidare i propri amici; il tracciato è realizzato con barriere completamente eco-compatibili create con materiali riciclabili, studiate per garantire i più alti standard di sicurezza ai piloti.

Tutti i kart hanno motore a scoppio: per i più piccoli sono a disposizione tre minikart a 4 tempi; per i giovani con più di 14 anni e gli adulti sono disponibili sei kart a 4 tempi. Ai piloti, insieme al casco, viene fornito anche un sottocasco usa e getta nel rispetto delle norme Covid. Giorni e orari di apertura settimanali saranno pubblicati sul sito ufficiale del circuito www.monzanet.it, secondo le esigenze dettate dagli eventi ospitati dall’Autodromo.