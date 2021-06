Maturità: Rosato, ‘in bocca al lupo a maturandi, qui inizia vostro futuro’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Un grande in bocca al lupo alle ragazze e i ragazzi che oggi affrontano l’esame di maturità. È stato ancora un anno difficile per tutti, per voi in particolare, con tanta didattica a distanza e un esame che sarà diverso da quello tradizionale”. Così in un post su Facebook il vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva Ettore Rosato. “Questa rimane comunque un’importante prova della vostra vita, quella che ricorderete sempre con emozione, il punto di partenza per costruire il vostro futuro”.