Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Oggi inizia la #maturita2021. Motivo in più per riflettere sullo stato di marginalità in cui vivono i #giovani in Italia”. Lo scrive Enrico Letta su twitter commentando un articolo di Tommaso Nannicini. “Ottimo @TNannicini su @DomaniGiornale”.