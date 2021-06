Imprese: Ceo today, tra i premiati il business coach italiano Antonio Panico

Roma, 16 giu. (Labitalia) – Da anni impostosi sul mercato come punto di riferimento editoriale per imprenditori e business leader di alta fascia, il magazine anglosassone Ceo today ha rinnovato anche quest’anno il proprio premio attraverso il quale indica e ritrae alcuni dei personaggi più in vista al mondo nelle rispettive categorie professionali. Tra i vincitori del ‘Ceo today management consulting awards’ edizione 2021, c’è anche il business coach italiano dal curriculum internazionale Antonio Panico, insignito del premio ‘Business coach dell’anno’.

Fondatore e ceo dell’impresa Business coaching Italia srl, 37 collaboratori con un passato imprenditoriale o manageriale, Panico gestisce oggi una delle più grandi e strutturate realtà a livello europeo nel campo del coaching e del miglioramento aziendale, ed è l’unico esperto in materia ad aver ricevuto il riconoscimento in questa edizione del premio.

“Questo premio – racconta Panico – rappresenta per me e per tutta la mia azienda un grande onore anche perché arriva in un momento non facile per le imprese di tutto il mondo. Il riconoscimento è prestigioso e testimonia l’efficacia di tutto il lavoro fatto finora, ma mi spinge a migliorare ulteriormente il servizio al fine di poter aiutare in modo sempre più mirato realtà straordinarie sotto il profilo imprenditoriale”.

Intervistato dal magazine Ceo today, regolarmente distribuito a oltre 150mila ceo di importanti aziende in tutto il mondo, il business coach italiano ha dichiarato che “i piani futuri verteranno sul consolidamento del brand Business coaching Italia come realtà importante sul mercato italiano e internazionale; la sfida più grande rimane quella di cambiare la convinzione comune secondo la quale il coaching è qualcosa di puramente teorico”.

“La realtà – ha ricordato – è molto differente: personalmente intendo l’attività di business coaching come un supporto professionale fatto di strategie, tattiche e attività pratiche, come il miglioramento di tutti i processi aziendali, che consentono alle aziende di raggiungere determinati risultati”.

“Il programma che proponiamo in Business coaching Italia – ha aggiunto si basa sull’attenta conoscenza dei processi aziendali e sulla teoria cognitiva dell’autoefficacia. Un concetto, questo, teorizzato dal professor Albert Bandura, famoso cognitivista già insignito della National medal of science dal presidente Obama”.