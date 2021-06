Editoria: studi Aldus Up-Aie, Europa è alla ricerca di statistiche omogenee su lettura’ (3)

(Adnkronos) – Sono solo 8 i Paesi che conducono indagini sull’acquisto e sulla vendita dei diritti, un fenomeno che solo in parte è sovrapponibile con quello del numero di traduzioni ma fondamentale per interpretare le dinamiche di mercato. Di questi, 3 catalogano i dati a seconda del Paese di provenienza o destinazione, 3 per lingua di traduzione, 2 secondo entrambe le variabili.

Il criterio della lingua, tuttavia, non è sufficiente per individuare trend di crescita in Paesi emergenti la cui lingua, come l’inglese, lo spagnolo o il francese, è parlata in più Paesi. In parallelo, le lingue minori sono spesso raggruppate in modi diversi tra loro, così che i dati a volte riguardano, per esempio le lingue nordiche o le lingue slave, il che non restituisce la ricchezza e complessità della diversità linguistica europea. In tema di contributi e supporto alle traduzioni, inoltre, Aldus Up mette a disposizione dei professionisti la directory globale dei contributi alla traduzione