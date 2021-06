Calcio: Olanda, Van Gaal tornerà in panchina per una partita

Amsterdam, 16 giu. (Adnkronos) – L’ex allenatore dell’Ajax e del Bayern Monaco Louis van Gaal tornerà in panchina, dopo il ritiro, per una partita. Prenderà la guida del Telstar, squadra di secondo livello olandese, come parte di una campagna di beneficenza, ha detto il club mercoledì. L’allenatore Andries Jonker si farà da parte per una partita non ancora specificata. L’assistente di Van Gaal sarà scelto tramite una lotteria. Van Gaal, 69 anni, è stato l’ultimo allenatore del Manchester United prima di essere esonerato nel 2016. Ha guidato due volte l’Olanda, portandola al terzo posto nella Coppa del Mondo 2014, e ha anche allenato il Barcellona due volte. Il suo miglior successo da allenatore è stato con l’Ajax vincendo la Champions League nel 1995. Ha perso la finale del 2010 con il Bayern. Ha giocato per il Telstar nel 1977-78.