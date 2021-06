Tv: Martorelli (Rai), ‘storia Italia arma vincente per fiction internazionali’

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – “La storia, l’arte e la lettura italiana sono un punto di partenza e un’arma vincente per guadagnare spazio sul mercato internazionale”. Lo sostiene Simona Martorelli, direttrice Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, durante un incontro organizzato dalla Rai in occasione del Prix Italia 2021. Negli ultimi due anni, ha detto, “ci siamo resi conto di quanto sia necessario scambiare contenuti visto che le produzioni erano bloccate. La Rai oggi si concentra sul mercato glocal e internazionale. Questa è la strategia della Rai: non possiamo immaginare un futuro senza cooperazione e connessioni globali, un futuro senza la diffusione di prodotti condivisi”, ha sottolineato Martorelli.

“Quello su cui dobbiamo confrontarci sono i punti forti del servizio pubblico italiano: abbiamo creato un circolo virtuoso di prodotti qualità nazionali e internazionali. L’ambiente italiano è molto ricco: storia e arte rivestono un’importanza capitale, la bellezza del Paese sono elementi universali, che permettono l’identificazione dei cittadini”. Un esempio sono alcune fiction come ‘l’Amica Geniale’, ‘I Medici’, ‘Il nome della Rosa’ e, una delle ultime, ‘Leonardo’. Per la Rai “l’apertura è fondamentale, siamo aperti alla cooperazione e stiamo siglando memorandum con altri servizi pubblici”, sottolinea.