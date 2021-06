Pd: Parisi, ‘sconcerto per la fine che dirigenza sta facendo fare a primarie’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Parisi preferisce non entrare nel merito delle primarie di domenica prossima a Bologna e Roma, ma osserva: “A differenza delle elezioni di Bologna che si annunciano contese anche se non altrettanto contendibili, e di quelle di Roma che si prospettano né contendibili e neppure contese, resta che le primarie di Torino lasciavano comunque uno spiraglio alla libera scelta degli elettori”.

“Uno spiraglio a una scelta sul tema cruciale di questo passaggio politico: spiraglio che i votanti hanno usato per mettere a verbale il loro giudizio nettamente negativo sul bilancio della passata amministrazione dei 5S e il loro No ad una alleanza futura con loro”.

E dunque conclude: “Non sono quindi le primarie di Torino ad appesantire il mio sconcerto di fronte alla fine che la dirigenza Pd sta facendo fare allo strumento che continua a ricondurre con esibito orgoglio al Dna del partito”.