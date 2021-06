Pd: Letta vs Meloni su social, ‘destra di governo, moderata e rispettosa…’**

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Mi era sfuggita questa tappa nel percorso di costruzione della destra di governo, moderata nei toni e rispettosa degli avversari”. E’ il commento sarcastico di Enrico Letta via twitter a un post di Giorgia Meloni.

Scrive la leader Fdi: “Tasse, oppressione fiscale, furia immigrazionista… La ricetta perfetta contro gli interessi dei cittadini e tutto ciò di cui l’Italia non ha bisogno per ripartire. Ma dove vivono?”. Post accompagnato da un manifesto web con la ‘ricetta’ di Letta, Luigi Di Maio, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese travestiti da cuochi: “La loro ricetta ‘sinistra’ per far ripartire l’Italia. Ingredienti: redditometro, patrimoniali, restrizioni per le attività, Ius Soli, immigrazione clandestina, green pass. Un incubo”.