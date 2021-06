Formazione: Jedi Academy plasma i Marketers del futuro

Roma, 15 giu. (Labitalia) – Una scuola per forgiare i talenti digitali del futuro: questo l’obiettivo della Jedi Academy (wearemarketers.net/jedi-academy/), acceleratore di giovani talenti progettato per permettere a ragazze e ragazzi tra i 16 e 25 anni di formarsi gratuitamente per acquisire le competenze necessarie a entrare nel nuovo mondo del lavoro. Jedi Academy nasce da Marketers (wearemarketers.net), community creata nel 2013 la cui mission è proprio quella di dar vita a una nuova generazione di imprese e imprenditori digitali, attraverso percorsi di formazione avanzati e investimenti nella progettazione e sviluppo di nuove tecnologie.

Uno scambio alla pari: gli studenti potranno mettersi in gioco in prima persona, aiutando a gestire le community di Marketers, scoprendo cosa succede nel pratico e dietro le quinte in cambio della possibilità di accedere gratuitamente alla scuola.

“Marketers ha da sempre moltissime community attive – racconta Luca Cresi, co-fondatore di Marketers – e ciò che più ci premeva in passato era trovare qualcuno che riuscisse a moderarle in pieno spirito Marketers. Da qui nasce il desiderio di trasmettere ai ragazzi i nostri valori, attraverso un percorso di formazione. Da qui nasce proprio la Jedi Academy di Marketers, disegnata per aiutare i giovani nella ricerca della propria strada, là dove la formazione tradizionale non è ancora arrivata. Entrare a farne parte significa iniziare a guardare il cambiamento che ci circonda con occhi nuovi, per trarne il meglio. Per ogni classe riceviamo più di mille candidature, con un tempo medio di compilazione che supera i 30 minuti, a conferma del reale interesse che spinge i candidati ad entrare nella scuola”.

Inizialmente i ragazzi della Jedi Academy vengono suddivisi in classi (che iniziano ogni 6 mesi) e apprendono da subito il copywriting strategico attraverso il corso di CopyMastery, studiato per creare community, posizionare il proprio Brand sul mercato e fidelizzare i clienti. Al termine del corso gli studenti avranno a disposizione due chance per superare il primo step di verifica, che segnerà un checkpoint per le competenze acquisite. “In ogni classe viene poi individuato lo studente che più si è contraddistinto per diventare a sua volta tutor nella nuova classe del corso, così da creare sempre più engagement tra i ragazzi”, aggiunge Luca Cresi.

Le nuove leve di Marketers, unite ai ragazzi che pur non entrando a far parte della scuola mostrano vivissimo interesse per queste tematiche e per la community, convergono in un attivissimo gruppo Telegram, popolato da ragazzi dai 15 ai 23 anni, che si scambiano idee, consigli e pillole di marketing quotidianamente.

Per aiutare ulteriormente i ragazzi, venendo incontro il più possibile alle loro esigenze, Marketers si è impegnato per implementare sempre di più la possibilità di ricevere pagamenti proprio tramite 18app (www.18app.italia.it/), il Bonus Cultura che permette ai ragazzi di 18 anni di spendere 500 euro in cinema, musei, eventi culturali, concerti e soprattutto corsi di formazione. I giovani nati nel 2002 hanno tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarsi, mentre possono spendere il proprio bonus fino al 28 febbraio 2022. In questo modo tutti i corsi di Marketers sono fruibili dai ragazzi che vogliono entrare a far parte nell’universo Marketers, formandosi con i professionisti del settore.