Editoria: Franceschini istituisce gruppo di lavoro per la legge sul libro

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Il ministro della cultura, Dario Franceschini, ha istituito il gruppo di lavoro sulla legge per il libro, chiamato a elaborare proposte normative riguardanti il libro, con particolare riguardo al disegno di legge collegato alla legge di bilancio.

Il gruppo di lavoro, presieduto dal Capo di Gabinetto, Lorenzo Casini, e coordinato dal consigliere del Ministro, Gianluca Lioni, vedrà la partecipazione del Capo dell’Ufficio Legislativo, Annalisa Cipollone, del Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore, Paola Passarelli, del Presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Marino Sinibaldi, e di rappresentanti designati dal ministero dell’Istruzione, dal ministero dell’Università e della Ricerca, dal Dipartimento dell’editoria, dalla Conferenza delle Regioni, dall’Unione delle Province Italiane, dall’Anci, dall’Associazione Italiana Editori, dall’Associazione degli Editori Indipendenti, dall’Associazione Librai Italiani, dal Sindacati Italiano Librai e Cartolibrai, dall’Associazione Italiana Biblioteche, dalle librerie appartenenti a gruppi editoriali e da questi gestite, dalla sezione traduttori editoriali Strade in Slc-Cgil, dall’Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, dall’Associazione degli Agenti Letterari Italiani e dalla SIAE.

Il gruppo di lavoro, che si avvarrà per il suo funzionamento del personale degli Uffici di diretta collaborazione del ministro e in particolare dell’Ufficio legislativo, terminerà i suoi lavori entro il 31 ottobre 2021, consegnando al ministro una relazione sull’attività svolta, unitamente ai documenti elaborati.