Diritti tv: Serie B è ancora su Dazn per i prossimi tre anni**

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Per i prossimi tre anni la Serie Bkt continuerà ad essere trasmessa su Dazn proseguendo il percorso iniziato lo scorso ciclo con grande soddisfazione e successo di entrambe le parti. Anche in questo nuovo triennio, dunque, tutte le partite del campionato di Serie Bkt, saranno su Dazn che, come di consueto, metterà in campo una squadra di professionisti consolidata che si è già distinta in passato con grandi apprezzamenti da parte dei tifosi. Alla programmazione completa del Campionato, con playoff e play out, si affiancherà come di consueto Zona Gol con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol.

La Serie Bkt continua, in questo modo, ad avere un ruolo chiave nella strategia di sviluppo di Dazn: una competizione importante con cui consolidare un progetto iniziato tre anni fa e che ha premiato l’innovazione che la visione in streaming era in grado di portare al mercato dello sport. La Serie Bkt, infatti, si è affidata da subito a Dazn ed è stata premiata in termini di visibilità, attenzione e interesse da parte dei tifosi. Ora il progetto è destinato a fare un ulteriore passo avanti nella direzione di garantire la massima rilevanza a tutte le squadre della serie cadetta.