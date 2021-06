Torino: Letta, ‘pochi a primarie? meglio 12mila che solo due persone a decidere…’

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Complimenti a Lo Russo. Tutte attività a causa del Covid stanno ricominciando con grande inerzia e lo stesso vale per le primarie. È evidente che il numero di queste primarie non è paragonabile al numero di quelle di anni fa. Però vedere 12 mila cittadini rappresenta un messaggio molto forte, positivo, che dice che le cose tornano normali”. Lo dice Enrico Letta a Radio Immagina.

“Per noi la partecipazione è essenziale. Noi siamo diversi dal centrodestra, che si mettono in due in una stanza e decidono. Da noi la decisione è frutto di una discussione. Meglio 12 mila che due… La stessa cosa vale a Roma e Bologna, dove domenica ci saranno le primarie”.