Roma, 14 giu. (Adnkronos) – La tragedia di Ardea “ci fa dire per l’ennesima volta che bisogna rivedere la legislazione dell’utilizzo delle armi in casa per fini privati perchè l’arma in casa è sempre alla base di un rischio, di una fatalità, di un momento di follia. Le armi in casa non significano maggiore sicurezza. Non possiamo assistere inerti a tutto questo. Nuove norme possesso e utilizzo armi private in casa è necessario”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina.