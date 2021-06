Calcio: stampa spagnola, ipotesi rinnovo per Ramos

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Il futuro di Sergio Ramos è ancora incerto ma la permanenza ora è più di un’ipotesi. Il difensore andaluso è in scadenza di contratto con il Real Madrid e, in teoria, dal 30 giugno sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi altro club. Ad ostacolare il rinnovo di ‘El Capitan’ ci sarebbe anche la scadenza del contratto di Raphael Varane l’anno prossimo, ma ora con il ritorno in panchina di Carlo Ancelotti vedere Ramos ancora in campo con la camiseta blanca diventa una prospettiva non così lontana.