Torino: Liardo, ‘Pd usa Centri incontro per primarie violando regolamento’

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “L’arroganza di Pd e centrosinistra è vergognosa. Utilizzare i Centri di incontro della città di Torino come sezioni di partito, in spregio del regolamento che lo vieta espressamente, è un insulto a tutti i cittadini torinesi che pagano le tasse”. Lo sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia Enzo Liardo, artefice da consigliere comunale nel 2014 del regolamento comunale per i Centri d’incontro della Città di Torino.

“Già negli scorsi giorni, scorrendo l’elenco dei seggi per le primarie, mi ero reso conto di questa irregolarità -racconta Liardo- a cui i dirigenti del Pd avevano risposto spiegando che le urne sarebbero state allestite all’esterno e non nei Centri d’incontro. Ieri e oggi, invece, le loro scuse si sono dimostrate false, come dimostrano le molte foto che mi sono arrivate dai cittadini. I Centri d’incontro, che dovrebbero appartenere a tutti i cittadini senza che la politica vi entri, sono stati utilizzati arrogantemente come sezioni di partito. Il regolamento, all’articolo 3, parla chiaro, specificando come all’interno dei centri sia vietato dare vita a iniziative politiche o partitiche e invitare nel centro soggetti titolari di incarichi politici o candidati. Qualcuno dovrà rispondere di questa violazione, Torino non può essere una città dai due pesi e due misure, con parti politiche al di sopra delle regole”.