Roma: Fratoianni, ‘chi ha sparato ad Ardea non doveva avere arma’

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “La tragedia di Ardea lascia senza fiato, vite spezzate e famiglie distrutte, solo dolore. C’è però posto per una domanda? Perchè una persona con ‘problemi di instabilità’ aveva accesso ad un’arma? Perchè, se aveva minacciato in passato, nulla è stato fatto per evitare il dramma? Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“In questo Paese -aggiunge- troppe tragedie (come non dimenticare le decine di femminicidi) avvengono per le troppe armi a disposizione. Basta propaganda da politici irresponsabili, la sicurezza venga assicurata dallo Stato, ci siano più controlli efficaci e meno armi a disposizione dei privati”.