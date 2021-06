Prc: Acerbo, ‘addio a Calamida, figura di assoluto valore morale e politico’

Milano, 13 giu. (Adnkronos) – “Con grande tristezza abbiamo appreso la notizia della scomparsa in ospedale questa notte a Milano del compagno Franco Calamida”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale del partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea che in una nota scrive: “La sinistra italiana perde una figura di assoluto valore morale e politico”.

“Lo ricordiamo come il giovane ingegnere – figlio di partigiano – che nel ’68 decise di non fare la carriera da dirigente ma di lottare al fianco di impiegati e dattilografe dando vita a un’esperienza fondamentale di autorganizzazione alla Philips che fece storia”, scrive Acerbo. Franco Calamida “fu tra i protagonisti della grande stagione delle lotte operaie e del lungo sessantotto italiano, dell’esperienza dei Cub e di Avanguardia operaia. Nel 1975 pagò con il licenziamento il suo impegno militante. Di recente è uscito un libro curato da Matteo Pucciarelli e Roberto Biorcio “Volevamo cambiare il mondo” in cui raccontava l’esperienza di Avanguardia operaia. Fu tra i fondatori del Quotidiano dei Lavoratori, parlamentare di Democrazia proletaria e poi consigliere comunale a Milano di Rifondazione comunista”.