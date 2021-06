Covid Italia, 1.390 nuovi contagi e 26 morti: bollettino 13 giugno

(Adnkronos) – Sono 1.390 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 13 giugno. Nella tabella del ministero della Salute si fa riferimento ad altri 26 morti. Sono 134.136 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici che hanno fatto registrare un tasso di positività pari all’1%.

Nelle ultime 24 ore sono stati 20 gli ingressi in terapia intensiva, 565 in totale. Sono 113 in meno le persone ricoverate per un totale di 3.542 nei reparti ospedalieri. I guariti sono stati 3.460 nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia le vittime nel Paese sono state oltre 127mila.

LOMBARDIA – In Lombardia sono 257 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Sei sono i deceduti. Lo rileva il bollettino sanitario della Protezione civile. I pazienti dimessi e guariti sono 316. Con i dati di oggi, il totale dei casi nella regione arriva a toccare quota 839.475 casi, con 33.726 persone decedute.

LAZIO – Sono 127 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 13 giugno. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 7.522 tamponi molecolari e quasi 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test. I guariti sono stati 525 nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 450, mentre le terapie intensive sono 98, 4 in meno rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 84.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazioni, dice l’assessore alla Sanità della Regione D’Amato, “oggi ci attestiamo a superare la quota di 4 milioni e 200mila somministrazioni.

Nella Asl Roma 1 sono 26 i casi nelle ultime 24 ore, mentre sono 51 nella Asl Roma 2 e 7 nella Asl Roma 3. Nella Asl Roma 4 i nuovi casi sono 4 e 9 nuovi contagi nella Asl Roma 5 così come nella Asl Roma 6. ‘Nelle province del Lazio si registrano, invece, 21 nuovi casi da ieri.

PIEMONTE – Sono 59 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 13 giugno. Da ieri un altro morto per Covid. L’indice di positività è pari allo 0,7% di 8.100 tamponi eseguiti, di cui 4.984 antigenici.