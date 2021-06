Cinema: Amos Gitai Premio Visconti a Ischia Global (2)

(Adnkronos) – L’ultimo film di Amos Gitai, al quale il Global fest dedicherà un omaggio, è “Laila in Haifa” in concorso alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il Global festival fondato e diretto da Pascal Vicedomini è presieduto quest’anno dall’attrice americana Gina Gershon (“Rifkin’s Festival”) affiancata da Piero Chiambretti (già premio Italian King of Comedy 2020).

Tra gli omaggi anche quello alla dinastia hollywoodiana degli Huston, con la presenza di Danny e Jack. A coordinare lo Special Contest al quale si sono iscritte oltre mille opere da 90 paesi sarà regista americano Fisher Stevens, celebre ambientalista, che parteciperà al Social Forum dedicato quest’anno al tema del mare in partnership con Marevivo, associazione presieduta da Rosalba Giugni.