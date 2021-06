Taranto: Letta, ‘Pnnr occasione straordinaria, risorse mai viste per la Puglia’

Roma, 12 giu (Adnkronos) – “La contraddizione c’è ed è profonda, forte. Vado via con il cuore gonfio di preoccupazione per le cose che ho sentito ma anche con lo sguardo su un cantiere con l’ospedale del futuro, la nuova facoltà di medicina. Abbiamo una grande responsabilità, ho sentito cose tutte molto importanti”. Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo incontro con l’assemblea degli iscritti al Pd di Taranto dopo la sua visita nella città pugliese.

“Abbiamo presentato degli emendamenti in Parlamento, voglio ringraziare chi sta lavorando su questi temi, sono importanti, passo dopo passo, per il tentativo di recupero e ricostruzione, per fare sì che non si perda l’occasione del Pnnr per rilanciare e mettere risorse come Taranto e la Puglia non hanno mai visto. Una occasione straordinaria”, ha detto il segretario del Pd.