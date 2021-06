Roma, 12 giu (Adnkronos) – “Le Agorà democratiche sono una occasione storica, usciremo diversi da come ci entreremo. Avrete entro fine giugno tutte le informazioni, il vademecum, ne parleremo in Direzione a fine mese, convocheremo i Circoli sulle modalità. Sarà uno strumento rivoluzionario per andare a parlare in ogni angolo del nostro Paese”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea degli iscritti a Taranto.