Europei: Forsberg, ‘assenza Ibra duro colpo ma Svezia ha fatto molto bene anche senza di lui’

Siviglia, 12 giu. (Adnkronos) – L’ala svedese Emil Forsberg riconosce che la mancanza della superstar Zlatan Ibrahimovic agli Europei è “un duro colpo per noi”, ma crede anche che la squadra abbia già “fatto molto bene” senza il miglior loro attaccante. “Tutta la Svezia non vedeva l’ora del suo ritorno. Ho imparato molto da lui. Come pensa, come gioca e come vede il calcio”, ha detto il giocatore dell’RB Lipsia alla dpa. “Dobbiamo andare avanti. Abbiamo fatto molto bene senza di lui e proveremo a fare lo stesso di nuovo”.

Forsberg non vede l’ora di rivedere i tifosi allo stadio. “Penso che sia un bene per tutti noi poter giocare di nuovo davanti agli spettatori. Questo porta ancora più voglia”, ha detto. Lunedì, Forsberg e la Svezia iniziano il loro Euro 2020 contro la Spagna a Siviglia, davanti ad un massimo di 12.000 fan allo stadio La Cartuja. Il giocatore non vede la partita in casa degli spagnoli come un vantaggio per i padroni di casa. L’ultima volta che si sono incontrate, le squadre hanno pareggiato 1-1 e Forsberg spera che “possiamo fare lo stesso di nuovo. Non siamo favoriti, ma spero che possiamo infastidirli”.