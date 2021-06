Danza: lacrime e standing ovation, l’addio all’Opera di Parigi di Eleonora Abbagnato** (2)

(Adnkronos) – Al termine della serata in un lungo e commosso discorso Eleonora Abbagnato ha ringraziato alcuni dei suoi compagni di viaggio: Alice Renauvand, Stephane Bullion, Mathieu Ganio, in coppia nel Rendez – Vous di Roland Petit, Benjamin Pech, Audric Bezard, il marito (‘mon beau mari), i figli, la madre (‘grazie mamma, ti amo più di ogni cosa’), soprattutto i colleghi, la sua compagnia.

“Ora ritorno nel mio Paese -ha detto la grande etoile- Sono stata una donna fortunata per aver potuto lavorare all’Opera di Parigi- Io italiana, ma soprattutto ‘sicilienne’ siciliana. Ho condiviso con tutti i miei colleghi momenti esaltanti e indimenticabili sempre nel rispetto e nell’ammirazione reciproca, sempre motivati da una sincera passione, dal coraggio e straordinaria amicizia”. Eleonora Abbagnato sarà a Roma con la compagnia del Teatro dell’Opera di Roma per la ripresa del Lago dei cigni nella rilettura coreografica di Benjamin Pech al Circo Massimo. Debutto il 22 giugno.