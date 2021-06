Covid oggi Italia, 1.723 contagi e 52 morti: bollettino 12 giugno

(Adnkronos) – Sono 1.723 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, 12 giugno, secondo i dati -regione per regione- nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 52 morti, che portano a 126.976 il totale dei decessi nel paese dall’inizio della pandemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 212.966 tamponi, il tasso di positività è allo 0,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 574 (-23 da ieri), con 25 ingressi del giorno. I dati regione per regione:

LOMBARDIA

In Lombardia ci sono 255 nuovi contagi di Covid19 e nelle ultime 24 ore sono state registrate 13 vittime del virus. Secondo i dati della Protezione Civile, i guariti e i dimessi dagli ospedali sono 193, mentre gli attualmente positivi scendono di 49 unità a 18.456. Prosegue il calo dei ricoverati. In terapia intensiva i pazienti Covid sono scesi a 118, 4 in meno di ieri. Negli altri reparti sono in tutto 633, 27 in meno di ieri. Milano conta 69 nuovi casi.

ABRUZZO

Sono 29 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 12 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Da ieri i guariti sono stati 43. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.069 tamponi molecolari e 1.997 test antigenici. Da inizio pandemia le vittime salgono a 2.502. Sono 1.516 gli attualmente positivi, 16 in meno rispetto a ieri. In calo i ricoveri, che sono 72: in area medica ci sono 68 pazienti, 8 in meno rispetto a ieri, e sono 4 quelli che si trovano in terapia intensiva. In 1.444 sono invece in isolamento domiciliare, 8 in meno rispetto a ieri.

L’incremento più consistente dei casi si registra nell’aquilano con 18 contagi, c’è poi la provincia di Chieti con 7, il teramano con 5 e il pescarese con un solo nuovo caso.

LAZIO

Sono 164 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 12 giugno. Si registrano altri 8 morti. “Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1.303) e oltre 19mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-5), i decessi sono 8 (-4), i ricoverati sono 481 (-31). I guariti 953, le terapie intensive sono 102 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,6%. I casi a Roma città sono a quota 61. Procede andamento da zona bianca”, riferisce, in una nota, l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.